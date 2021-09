Parcours photographique : 16 photographes, 66 œuvres au cœur du Port Le Port, 18 septembre 2021, La Possession.

Parcours photographique : 16 photographes, 66 œuvres au cœur du Port

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le Port

Du cœur de Mafate à l’île de La Réunion, en passant par les rues de Johannesburg, jusqu’aux côtes malgaches… Les peuples de l’océan Indien sont à l’honneur à travers une exposition géante à découvrir en plein cœur de la ville du Port. Des hommes, des femmes, des enfants. Des travailleurs, des artistes, des danseurs, des pêcheurs. Des regards, des sourires, des corps. Des portraits, des moments volés. Autant de sujets à découvrir à travers ce parcours photographique. « Somin nout zistwar dan regard la vi », le titre en créole annonce des clichés du monde autour des Mascareignes, comme des chemins de vie à découvrir à travers les regards. Regards des sujets capturés, celui des photographes et mais également regards du public. Les 16 photographes choisis pour ce parcours s’illustrent à travers 66 œuvres distillées en ville. Cette constellation d’images raconte à la fois des histoires de Réunionnais, de Malgaches, d’Africains… En outre, elle met en valeur le patrimoine du Port puisque les trois lieux d’exposition révèlent eux aussi de belles surprises. Du Grand Marché à la Mairie jusqu’au hangar D2 sur les quais… Les visiteurs pourront découvrir dans trois zones à la fois la beauté et la force de cette expo, tout en appréciant la richesse patrimoniale des murs qui l’accueillent. Une expérience inédite pour découvrir le Patrimoine du Port autrement. **Visite guide en matinée.** **Visite libre du hangar D2 de 14h à 18 heures.** _Les réservations des parcours se font sur le mail suivant :_ [_[reservation.culturel@ville-port.re](mailto:reservation.culturel@ville-port.re)_](mailto:reservation.culturel@ville-port.re) _en mentionnant le parcours choisi, la date choisie , les noms et nombre de participants et le numéro de téléphone joignable des participants._

Circuit gratuit uniquement sur réservation. Conditions Groupe de 10 maximum Port du masque obligatoire Casquette et bouteille d’eau pour le circuit.

Le Port 97419 La Possession



