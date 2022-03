Parcours photographie : Are you experiencing ? Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Créé en 2007, le parcours photographique havrais “Are You Experiencing” offre au public une expérience déambulatoire. En 2021, la galerie La Glacière présentait en exclusivité en Normandie la très belle exposition de la photographe Jeanne Taris, l’invitée d’honneur de ce 14ème parcours. “Gestes Gitan”, une plongée dans la communauté gitane de Perpignan. La Galerie La Glacière accueille Maria Passer du 1er au 30 avril. Elle présente une série de photographies prise dans l’immensité de la Russie, où resurgissent les vestiges de l’U.R.R.S. La Médiathèque Oscar Niemeyer expose “2°20, la France par le milieu” de Jean-Michel Leligny. Une traversée de la France à vélo en s’éloignant de la frénésie de notre époque. 27 autres lieux répartis sur Le Havre et Sainte-Adresse accueillent :

– 42 façons de voir la vie et le monde. Depuis 15 ans, ce printemps de la photographie est suivi par un public de connaisseurs autant que les néophytes. Il bénéficie d'un capital sympathie fort en constante croissance.

