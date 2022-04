Parcours permanent Notre histoire, musée de Rumilly, 14 mai 2022 14:30, Rumilly.

Nuit des musées Parcours permanent Notre histoire, musée de Rumilly Samedi 14 mai, 14h30 Tout public.

Visite libre des collections permanentes

Comment décoder et comprendre la ville aujourd’hui ? Le musée interroge les multiples facettes de l’histoire de Rumilly ou comment les habitants construisent et vivent leur ville hier et aujourd’hui. Visites, animations, rencontres et conférences vous entraînent à la découverte des collections, et pour les plus jeunes, ateliers et visites ludiques sont au programme.

General public. Saturday 14 May, 14:30

How to decode and understand the city today? The museum explores the many facets of Rumilly’s history and how its inhabitants built and lived their city yesterday and today. Visits, activities, meetings and conferences lead you to discover the collections, and for the youngest, workshops and fun visits are on the program. hearing impairment;visual impairment

Todo público. Sábado 14 mayo, 14:30

5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes 74150 Rumilly Auvergne-Rhône-Alpes