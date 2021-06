Marseille Palais Longchamp Bouches-du-Rhône, Marseille Parcours pédestre découverte du patrimoine urbain des 4è & 5è arrondissements de la Ville de Marseille. Palais Longchamp Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

[https://docs.google.com/document/d/1UXN1-RExjYsoaY05TLr7xMM71tFLh_KVt7Vy7wzUeYg/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1UXN1-RExjYsoaY05TLr7xMM71tFLh_KVt7Vy7wzUeYg/edit?usp=sharing)**Parcours pédestres découverte du patrimoine urbain du 3ème secteur de la Ville de Marseille.** Rues, places, façades, bâtiments, infrastructures, statues, … sont au programme de ces itinéraires qui vous feront découvrir ou redécouvrir une partie de la Ville de Marseille. Laissez vous guider par l’application à télécharger simplement via un lien. Le participant en totale autonomie pourra mener sa visite pédestre à son rythme sans aucune contrainte. PARCOURS 1 : 80 mn environ / PARCOURS 2 : 60 mn environ / PARCOURS 3 : 90 mn environ .

Comment participer : 1 Télécharger l’application gratuite : SCANNER QR, pour smart phone. 2 Scanner au choix un ou plusieurs parcours. 3 Démarrer la navigation et laissez vous guider.

Trois parcours pédestres qui vous guident dans le 3ème secteur de la Ville de Marseille à la découverte de son patrimoine urbain. Palais Longchamp Boulevard du Jardin Zoologique, 13004 Marseille Marseille Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T17:00:00

