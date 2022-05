Parcours pédagogique et artistique dans les parcs de l’Ancien Monastère de Sainte-Croix Jardin botanique du monastère de Sainte-Croix Sainte-Croix Catégories d’évènement: Drôme

Parcours dans le parc de l’Ancien Monastère jalonné de jeux, quizz et ateliers artistiques pour petits et grands, ainsi qu’une visite guidée du jardin botanique sur le thème : les plantes de la sécheresse : comment résistent-elles?

Entrée libre, inscription pour la visite guidée et certains ateliers

