Parcours pédagogique du Thé au Jardin Monplaisir à Sargé-sur-Braye Sargé-sur-Braye, 6 juillet 2022, Sargé-sur-Braye.

2022-07-06 10:30:00 10:30:00 – 2022-09-24 17:30:00 17:30:00

Sargé-sur-Braye 41170 Sargé-sur-Braye

Parcours pédagogique du Thé au Jardin Monplaisir à Sargé-sur-Braye. Aiguisez votre connaissance des thés, visitez notre pépinière de théiers, observez, goûtez, sentez ! Un bon moment ensemble qui peut se prolonger, en pratiquant des arts dans les ateliers d’artisans, ou en flânant dans les boutiques de la Maison Monplaisir : cave vins et saveurs de la Vallée du Loir, boutique d’artisans, librairie Nature Voyage et Société, et bien sûr les thés et infusions de la Maison Emile Auté !

Le thé ou Camélia Sinensis est un pont entre les cultures du mondes : là-bas l’Asie d’où vient la culture millénaire du thé, ici l’agriculture qui se dessine localement pour le futur, avec de nouveaux enjeux éthiques et écologiques.

laurie@emileaute.fr +33 6 35 90 74 67

Sargé-sur-Braye

