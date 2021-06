Villard-de-Lans Maison du patrimoine Isère, Villard-de-Lans Parcours patrimoine conté Maison du patrimoine Villard-de-Lans Catégories d’évènement: Isère

Maison du patrimoine, le samedi 3 juillet à 15:30 Dans la limite d’une jauge respectable, port du masque obligatoire dans les rues.

En parcourant le centre du village, vous serez accompagnés et transportés entre imaginaire et réalité grâce à des contes et des histoires anciennes. Découvrez un Villard-de-Lans méconnu. Maison du patrimoine Place de la libération, 38250 Villard-de-Lans, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T15:30:00 2021-07-03T17:00:00

