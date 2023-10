Eldorado : Parade Parcours Parade Eldorado Lille, 4 mai 2019, Lille.

Eldorado : Parade Samedi 4 mai 2019, 19h30 Parcours Parade Eldorado Gratuit

Comme pour chacune de ses grandes éditions, lille3000 lance les festivités d’Eldorado avec une parade d’ouverture.

Au programme du 04 mai 2019 : une traversée du Mexique en danse et en musique, avec chars et costumes, en passant par Mexico, Oaxaca et Puebla, des villes qui symbolisent ce pays aux multiples facettes.

Un défilé inspiré par ses grandes fêtes, processions et coutumes : “El Dia de Los Muertos”, mariachis, bandas, masques et costumes de carnaval ; ses artistes et icônes telles Frida Kahlo ou la Catrina, ou encore inspiré par l’imagerie des Alebrijes et de la lucha libre !

L’ensemble est piloté par Fanny Bouyagui – Art Point M aux cotés de Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord-CCN Roubaix, Hervé Brisse pour les harmonies, Arnaud Van Lancker et la Cie du Tire-Laine, Romain Greco et Paco Enríquez (Ateliers El Volador) depuis Mexico. Elle réunit les harmonies de la région Hauts-de-France, ainsi que des centaines de participants.

Parcours Parade Eldorado Rue Faidherbe, Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-04T19:30:00+02:00 – 2019-05-04T22:00:00+02:00

parade fête

Simulation Parade, photos des éléments de la parade Dia de Muertos, Mexico