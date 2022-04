Parcours orienté l’arbre ce héros

2022-04-27 – 2022-04-27 EUR Avec « l’arbre ce héros » parcours Orienté (Jeu de pistes) vous entrerez dans l’univers de la forêt.

Au cours de cette activité, vous devrez vous orientez, observer, marcher, réfléchir et répondre à des questions afin de mieux connaître nos amis les arbres. A partir de 6 ans Prévoir une tenue sportive avec des baskets Avec « l’arbre ce héros » parcours Orienté (Jeu de pistes) vous entrerez dans l’univers de la forêt.

