Parcours orienté Anim’Otrésor Sondernach Sondernach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sondernach

Parcours orienté Anim’Otrésor Sondernach, 13 avril 2022, Sondernach. Parcours orienté Anim’Otrésor Sondernach

2022-04-13 – 2022-04-13

Sondernach Haut-Rhin Sondernach EUR À l’aide d’un plan, vous apprendrez à vous orienter afin de trouver les panneaux, et répondre aux questions. Vous allez découvrir l’aspect parfois méconnu de la vie des animaux de notre région ( Cerf, hérisson, hibou, loup, pic vert etc…) de façon ludique et pédagogique tout en s’amusant ! A partir de 6 ans Prévoir une tenue sportive avec des baskets À l’aide d’un plan, vous apprendrez à vous orienter afin de trouver les panneaux, et répondre aux questions. Vous allez découvrir l’aspect parfois méconnu de la vie des animaux de notre région ( Cerf, hérisson, hibou, loup, pic vert etc…) de façon ludique et pédagogique tout en s’amusant ! A partir de 6 ans Prévoir une tenue sportive avec des baskets Sondernach

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sondernach Autres Lieu Sondernach Adresse Ville Sondernach lieuville Sondernach Departement Haut-Rhin

Sondernach Sondernach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sondernach/

Parcours orienté Anim’Otrésor Sondernach 2022-04-13 was last modified: by Parcours orienté Anim’Otrésor Sondernach Sondernach 13 avril 2022 Haut-Rhin Sondernach

Sondernach Haut-Rhin