Château de Morlanne, le samedi 3 juillet à 18:00

Et si l’histoire du Château de Morlanne et de ses collections vous menait vers le Graal ? Des énigmes à résoudre et des découvertes insoupçonnées qui feront de vous l’aventurier 2.0 du Château ! Jeu créé en partenariat avec Fun Room Pour y jouer, télécharger l’application GRAALY

GRATUIT – Groupe de 5 max. – Avec votre smartphone (bien chargé), téléchargez l’application GRAALY

Château de Morlanne Carrère du Château 64370 MORLANNE Morlanne Pyrénées-Atlantiques

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T20:30:00

