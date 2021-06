Châteaufort Domaine d'Ors Châteaufort, Yvelines Parcours numérique et visite commentée de l’espace naturel protégé du domaine d’Ors Domaine d’Ors Châteaufort Catégories d’évènement: Châteaufort

Grâce à des QR disséminés sur le parcours dans la réserve naturelle, vous découvrirez la richesse de la biodiversité du domaine d’Ors et les enjeux autour de sa préservation. L’animatrice de la réserve sera présente pour répondre à vos questions ! Parcours numérique téléchargeable gratuitement sur smartphone, avec présence de l’animatrice de la réserve sur le site. Domaine d’Ors 69 Rue d’Ors 78117 Châteaufort Châteaufort Yvelines

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

