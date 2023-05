Parcours Nuit Blanche à Poissy – Valerio Fasciani à la Maison de Fer Maison de Fer Poissy Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 22h00

Tout public. gratuit

Dans le cadre d’un parcours élaboré pour Nuit Blanche, Valerio Fasciani présente l’exposition « Dans le Bleu » à la Maison de Fer. Artiste autodidacte, Valerio Fasciani fonde le collectif «Laboratorio d’Arte di Roma» en 1982. Dès 1990, il devient restaurateur d’œuvres d’art. Puis en 2014 il collabore avec Francesco Vezzoli pour le MoMa de New-York. En 2020 il expose à la Galerie Berthet-Aittouares de Paris. Valerio Fasciani proposera plusieurs installations autour de la Maison de Fer et du parc Meissonier. Il exposera également à l’intérieur de la Maison de Fer qui sera ouverte au public tout au long de la soirée. Le public sera ensuite invité à rejoindre la Villa Savoye située à quelques mètres de la Maison de Fer pour découvrir le travail de Françoise Petrovitch. En partenariat avec la Ville de Poissy. Maison de Fer 2ter Allée des Glaieuls 78300 Poissy Contact : https://www.valeriofasciani.com/

