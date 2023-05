Parcours Nuit Blanche à Poissy – Françoise Pétrovitch à la Villa Savoye Villa Savoye, 3 juin 2023, Poissy.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de ce parcours élaboré pour Nuit Blanche, le travail de Françoise Pétrovitch est présenté à l’exposition « Habiter la villa » à la Villa Savoye.

L’artiste, Françoise Pétrovitch, née en 1964, bénéficie d’une reconnaissance internationale. Elle emploie de nombreux médiums – encre, peinture, céramique, bronze etc – et joue sur les différentes échelles des projets. Les thèmes du double et de la transition notamment traversent ces œuvres.

Au cœur de « La machine à habiter » qu’est la villa Savoye, fleuron du Mouvement moderne, se déploie la « polychromie architecturale » conçue par Le Corbusier.

La villa a bénéficié d’une remise en peinture rendant l’état d’origine de cette gamme de couleurs fin 2022, le travail de Françoise Pétrovitch réemploie cette même gamme de couleurs en ajustant des œuvres au format de l’architecture.

L’ensemble des œuvres habite la villa voir la « hante » de présences animales et humaines et repeuplent avec finesse la villa d’Eugénie Savoye, renouant avec sa dimension domestique.

Le public sera ensuite invité à rejoindre la Maison de Fer à quelques mètres de la Villa Savoye pour découvrir le travail de Valerio Fasciani.

En partenariat avec la Ville de Poissy.

Villa Savoye 82 rue de Villiers 78300 Poissy

Contact : https://www.villa-savoye.fr

Hervé Plumet / Centre des monuments nationaux