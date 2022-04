Parcours “Noyon, histoire(s) et horizons” Noyon Noyon Catégories d’évènement: Noyon

Noyon Oise Noyon Cette nouvelle déambulation au cœur des collections propose au public une approche innovante pour la valorisation des collections patrimoniales de Noyon.

Le parcours prend directement appui sur les œuvres conserves dans les différents lieux patrimoniaux de la ville et au premier chef, dans les musées. Il met en lumière diverses thématiques qui reflètent la richesse de l’histoire noyonnaise, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours, aussi bien du point de vue de l’archéologie, de l’architecture, de l’histoire locale et nationale, que de l’histoire de l’art. Les visiteurs pourront ainsi (re)découvrir des objets inédits ou très rarement présentés au public mais aussi les pièces maîtresses des collections.

+33 3 44 09 43 41 https://www.ville-noyon.fr/-Les-musees-de-Noyon,75-

