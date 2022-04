Parcours Novice – Internet – Lalevade d’Ardèche Lalevade d’Ardèche Lalevade-d'Ardèche Catégories d’évènement: Ardèche

du mardi 3 mai au mardi 17 mai à Lalevade d'Ardèche

Prérequis : * Il faut savoir utiliser une souris, un clavier d’ordinateur. * Il faut savoir ce qu’est un bureau d’ordinateur. * Il faut savoir ce que sont des fichiers et des dossiers. * Il faut savoir organiser ses fichiers et ses dossiers. * Il faut savoir faire un copier coller. Si vous n’avez pas ces prérequis, vous pouvez vous inscrire au parcours novice sur l’ordinateur.

Lors de l’inscription veillez à être disponible TOUTES les dates indiquées pour UNE session.

Venez faire vos premiers pas dans le numérique en petit groupe (3 personnes maximum) ! Lalevade d’Ardèche Mairie Lalevade-d’Ardèche Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T14:15:00 2022-05-03T16:15:00;2022-05-10T14:15:00 2022-05-10T16:15:00;2022-05-17T14:15:00 2022-05-17T16:15:00

