Parcours nature, parfums et arts Route du Sabla Linxe, samedi 20 avril 2024.

Parcours nature, parfums et arts Route du Sabla Linxe Landes

Partez à la découverte de l’essence d’un arbre, d’un parfum et de l’histoire d’un voyage à travers un tableau, dans une atmosphère joyeuse et conviviale et explorez une facette de vous-même et des personnes qui vous sont chères, dans un cadre calme et serein.

En dégustant un thé ou un café (merci d’amener votre tasse), nous serons enchantés de vous présenter, dès votre arrivée, un itinéraire numéroté où vous pourrez vous installer confortablement à chaque étape.

Plongez dans une histoire captivante que vous allez construire par vous-même.

Nous conclurons cette belle expérience en nous retrouvant autour d’un cercle d’échange où nous pourrons partager nos impressions et ressentis. Nos 3 intervenants, Évelyne LAFFORGUE, Pierre LABEYRIE et Sandrine Amaya MORISSON, seront là pour répondre à toutes vos interrogations.

Ouvert à tous.

Participation libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Route du Sabla Parc Dufau

Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Parcours nature, parfums et arts Linxe a été mis à jour le 2024-03-15 par Côte Landes Nature Tourisme