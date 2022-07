Parcours Nature : Papillons, coccinelles et compagnie Briare Briare Catégories d’évènement: Briare

Loiret Briare Munis de filets et de boites-loupes, nous partirons à la recherche des petites bêtes que nous capturerons le temps de les admirer et de chercher leur nom ou leur famille.

____________________________________________

Tout public, réservation obligatoire

Durée d’environ 2H

Matériel fourni

____________________________________________

Gratuit

RDV : Parking de covoiturage à l’entrée de Trousse-Bois -45250 Briare

____________________________________________

Cette animation est financée et mise en place par le Département du Loiret.

