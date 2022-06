Parcours nature et jeux Gardefort Gardefort Catégories d’évènement: 18300

Gardefort

Parcours nature et jeux Gardefort, 3 juillet 2022, Gardefort. Parcours nature et jeux Gardefort

2022-07-03 – 2022-07-03

Gardefort 18300 Venez jouer en famille ou entre amis. Départ par équipe toutes les 15 minutes, 9 épreuves de jeux réparties sur un parcours de 5km. 2€50 personne. Inscription obligatoire au 06 11 95 24 36 +33 6 11 95 24 36 Venez jouer en famille ou entre amis. Départ par équipe toutes les 15 minutes, 9 épreuves de jeux réparties sur un parcours de 5km. 2€50 personne. Inscription obligatoire au 06 11 95 24 36 ©pixabay

Gardefort

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 18300, Gardefort Autres Lieu Gardefort Adresse Ville Gardefort lieuville Gardefort Departement 18300

Gardefort Gardefort 18300 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gardefort/

Parcours nature et jeux Gardefort 2022-07-03 was last modified: by Parcours nature et jeux Gardefort Gardefort 3 juillet 2022 18300 Gardefort

Gardefort 18300