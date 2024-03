Parcours nature entre terre, ciel et eau à Paris Av. Emile Zola, 75015 Paris, France Paris, vendredi 22 mars 2024.

Parcours nature entre terre, ciel et eau à Paris Venez explorer deux parcs parisiens du 15e arrondissement qui sont reliés par une promenade piétonne, autrefois empruntée par le train 22 mars – 30 juin Av. Emile Zola, 75015 Paris, France Tarifs : billet adulte 15.4€ ; billet enfant (jusqu’à 16 ans) 10.4€

Début : 2024-03-22T15:30:00+01:00 – 2024-03-22T17:30:00+01:00

Fin : 2024-06-30T16:30:00+02:00 – 2024-06-30T18:30:00+02:00

Au cours de ce parcours, le jardin en mouvement et les jardins sériels dans le parc A. Citroën seront présentés d’après leurs ambiances thématiques et colorées. Vous découvrirez certaines caractéristiques des plantes vagabondes : leur capacité à occuper le moindre espace et à interagir avec la faune. Est-ce que vous apercevrez ce couple de chardonnerets en train de se nourrir des graines de Cirse ? Vous terminerez ce parcours au parc G. Brassens, sur emplacement des anciens abattoirs de Vaugirard.

Durée : 2h00

Activité organisée par Nathalie – guide nature qualinat et paysagiste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/a-4

Av. Emile Zola, 75015 Paris, France
Paris 75015
Quartier de Grenelle
Paris
Île-de-France

Nature Sortie nature