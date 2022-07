Parcours Nature : Contes et légendes de la nature

Parcours Nature : Contes et légendes de la nature, 20 août 2022, . Parcours Nature : Contes et légendes de la nature



2022-08-20 20:30:00 14:30:00 – 2022-08-20 22:00:00 Comment la nuit est apparue ? Pourquoi les moustiques font bzziiii ? Qui habitent dans les arbres creux ?…

Avant que la science ne nous apporte des réponses, les contes et légendes s’en chargeaient ! Laissez-vous guider par votre imaginaire le temps d’une soirée.

____________________________________________

Tout public, réservation obligatoire

Durée d’environ 2H

____________________________________________

Gratuit

RDV : Parking de covoiturage à l’entrée de Trousse-Bois -45250 Briare

____________________________________________

Cette animation est financée et mise en place par le Département du Loiret.

