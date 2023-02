Parcours musical au Château – Festival Eurofonik Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 15 mars 2023, Nantes.

2023-03-15

Horaire : 20:30

Gratuit : non 16 € à 22 €Moins de 10 ans : Gratuit Billetterie : eurofonik.fr/billetterie

Mini-concerts acoustiques. Au coeur du Château des ducs de Bretagne, à la nuit tombée, nous vous proposons un parcours musical dans les salles du musée. Embarquons ensemble pour une expérience unique : cinq escales, courts concerts faisant voyager à travers l’Europe, nous emmenant du nord au sud et d’est en ouest, à la découverte des artistes faisant vivre les musiques traditionnelles d’aujourd’hui. Une occasion rare d’entendre voix et instruments sans amplification, habillant pour un soir le Château de pépites sonores résonnant au milieu des magnifiques collections du musée. Au programme :Torgeir Vassvik – Expérimentation acoustique same : Focus sur les musiques norvégiennes Maud Herrera / Tal Coal – Musique contemporaine de tradition orale Daniela Heiderich et Gilles Chabenat / Un Jour Encore – Vielle et harpe de Bohême Sylvie Paz – Chants méditerranéens Timothée Le Net – L’élégance de l’accordéon Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023) Du fait de sa durée et de son format atypique, l’événement est fortement déconseillé aux enfants de moins de 7 ans.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/