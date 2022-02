Parcours Musical au Château – Festival Eurofonik Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 17 mars 2022, Nantes.

2022-03-17

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 22 € BILLETTERIES : – eurofonik.fr- au 07 69 95 22 83

5 concerts. Le Musée d’histoire du Château des ducs de Bretagne, à Nantes, regorge de salles magnifiques et boisées. Autant d’écrins idoines pour des concerts acoustiques de petite jauge, dans un rapport direct au son et à l’artiste. Vous circulez dans le musée et assistez à cinq concerts de proximité d’une vingtaine de minutes, avec des solistes ou duos incarnant la diversité de la scène musicale européenne : Jean-Félix Hautbois, chanteur de Haute-Bretagne et joueur de tambour Yuna Léon (violoniste) et Maodez Arhant (uilleann pipes et flûte traversière en bois), pour des musiques bretonnes et irlandaises Noeleen Ní Cholla, chanteuse du Donegal (Irlande) Eleonore Billy à la nyckeharpa (instrument suédois)Dafné Kritharas et Paul Barreyre (chant et guitare), duo de musique méditerranéenne Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/