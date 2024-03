Parcours multi-sensoriel Centre socio-culturel Puiseaux, mercredi 20 mars 2024.

Parcours multi-sensoriel Viens je t’emmène… dans l’exploration de ce monde magique qui s’offre à moi. 20 et 21 mars Centre socio-culturel

Début : 2024-03-20T09:30:00+01:00 – 2024-03-20T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T09:30:00+01:00 – 2024-03-21T12:00:00+01:00

Viens je t’emmène… dans l’exploration de ce monde qui s’ouvre à moi.

Ce parcours sensoriel faits mains, pensé et monté en équipe, offre à l’enfant et à l’adulte qui le suit, l’occasion de profiter, en pleine conscience, de leurs 5 sens. Il offre un temps d’émerveillement partagé. L’enfant mène l’adulte dans l’exploration. L’adulte se laisse guider par l’enfant et retombe dans l’enfance s’il le souhaite…

Centre socio-culturel rue Nieder Roden Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire