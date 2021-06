Remiremont Musée Charles Friry Remiremont, Vosges Parcours Moyen Âge au musée Musée Charles Friry Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

Parcours Moyen Âge au musée Musée Charles Friry, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Remiremont. Parcours Moyen Âge au musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Charles Friry Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une visite sur le thème du Moyen Âge à travers les tableaux, scultpures et autres oeuvres du musée. Musée Charles Friry 12 rue du Général Humbert, 88200 Remiremont Remiremont Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Charles Friry Adresse 12 rue du Général Humbert, 88200 Remiremont Ville Remiremont lieuville Musée Charles Friry Remiremont