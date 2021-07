Parcours motricité Médiathèque Andrée Chedid, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Tourcoing.

Parcours motricité

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 10 juillet à 10:00

C’est l’été, et si on profitait du soleil ? Les petits (et leurs parents) sont conviés à une matinée de jeux en plein air !

Gratuit, sur réservation. Pour les enfants de 0 à 4 ans et les adultes qui les accompagnent.

C’est l’été, et si on profitait du soleil ? Les petits (et leurs parents) sont conviés à une matinée de jeux en plein air !

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T12:00:00