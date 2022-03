Parcours mémoriel sur les Mémoires de la Shoah dans les rues de Moissac 82200 MOISSAC Moissac Catégories d’évènement: Moissac

Des panneaux explicatifs seront positionnés en divers points évocateurs de l’histoire des enfants juifs, des Justes et des résistants (notamment des résistants issus des Eclaireurs Israélites de France) dans la ville de Moissac. Cette offre de tourisme mémoriel s’accompagnera également d’une application numérique didactique sous forme de jeux permettant ainsi aux plus jeunes de réaliser ce parcours mémoriel, en incluant un aspect inclusif. Cette application est actuellement conçue par des terminales du lycée François Mitterrand de Moissac.

Circuit libre accessible dès le mois d’aout à Moissac

Venez marcher sur les traces des résistants à Moissac pendant la Seconde Guerre mondiale, qui contribuèrent à sauver la vie de centaines d’enfants juifs. 82200 MOISSAC 82200 Moissac Tarn-et-Garonne

