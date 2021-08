Le Cheylard Le Cheylard Ardèche, Le Cheylard Parcours mémoriel Le Cheylard Le Cheylard Catégories d’évènement: Ardèche

Parcours mémoriel 2021-08-29 10:30:00 – 2021-08-29

Le Cheylard Ardêche Le Cheylard Souvenons nous de la libération avec les Jeep de l ‘armée B.

10h30 : défilé dans les rues et exposition des Jeep place Saléon Terras.

10h30 : défilé dans les rues et exposition des Jeep place Saléon Terras.

14h30 : exposition des jeep et visite du campement militaire au Château de la Chèze.

