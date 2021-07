Paris Bibliothèque Grands Moulins - Université de Paris Paris Parcours Matrimoine – Campus des Grands Moulins – Université de Paris Bibliothèque Grands Moulins – Université de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lectures à voix haute ——————— Déambulation littéraire autour de la bibliothèque Grands Moulins – Université de Paris afin de valoriser les écrivaines, les scientifiques et les militantes avant-gardistes, au détour des rues portant leur nom. 2 visites commentées sont proposées : **Durée de la visite** : 1h **Départ à 14h15 et 16h15** RDV dans le pré-hall de la Bibliothèque Grands Moulins 5, rue Thomas Mann 75013 Paris **Réservation recommandée via ce lien ci-dessous** : [[https://www.eventbrite.fr/e/billets-parcours-matrimoine-163496042063](https://www.eventbrite.fr/e/billets-parcours-matrimoine-163496042063)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-parcours-matrimoine-163496042063)

