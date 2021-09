Vesoul Vesoul Haute-Saône, Vesoul Parcours marche nordique Vesoul Vesoul Catégories d’évènement: Haute-Saône

Parcours marche nordique Vesoul, 18 septembre 2021, Vesoul. Parcours marche nordique 2021-09-18 – 2021-09-18 Lac de Vesoul-Vaivre Avenue du Lac

Vesoul Haute-Saône Parcours marche nordique au départ du lac de Vesoul-Vaivre

7 km

Départs : 10h et 14h30

Bâtons prêtés Inscription : Comité départementale de randonnée pédestre haute-saone.formations@ffrandonnee.fr ou 06 45 22 19 25 Parcours marche nordique au départ du lac de Vesoul-Vaivre

