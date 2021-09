Guérande Cité médiévale Guérande, Loire-Atlantique Parcours Lumière Cité médiévale Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Parcours Lumière Cité médiévale, 18 septembre 2021, Guérande. Parcours Lumière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité médiévale

En bonus, installez l’application numérique Guérande jour/nuit pour suivre Honoré de Balzac dans cette promenade nocturne. Samedi et dimanche de la tombée de la nuit à 1h.

Gratuit

Découvrez le patrimoine de la cité médiévale de Guérande paré de son habit de lumière. Cité médiévale 44350 Guérande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T23:59:00;2021-09-19T00:00:00 2021-09-19T01:00:00;2021-09-19T21:00:00 2021-09-19T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Cité médiévale Adresse 44350 Guérande Ville Guérande lieuville Cité médiévale Guérande