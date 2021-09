Parcours ludique pour découvrir le petit patrimoine de Lézardrieux Mairie de Lézardrieux, 19 septembre 2021, Lézardrieux.

Découvrez ou redécouvrez le village et son patrimoine à travers une petite randonnée ludique. Optez pour les **visites guidées en petits groupes** ou préférez l’exploration **en autonomie**, sur smartphone via l’application Explorama ou sur les brochures papier. Un **stand d’accueil sera à votre disposition devant la Mairie** pour vous distribuer les parcours ludique au format papier ou vous aider à accéder à la version numérique et vous expliquer le déroulement du jeu. * Pour le parcours “**Centre ville**”, les départs guidés se feront devant l’église à 14h, 15h, 16h et 17h. * Pour le parcours “**Port**”, les départs guidés se feront près du parking de Suzuki Marine et d’Armor Sellerie à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Comptez 45min à une heure pour finir le parcours en répondant aux questions. En suivant le questionnaire, vous parcourerez l’église, le square du souvenir, la rue du port, la place du bourg, le pont, ainsi que le port, le parc de Phares et balises, l’ancienne maison d’une célébrité ainsi que les alentours du restaurant “Le Lézard”. Pour jouer sur votre smartphone, téléchargez l’application **Explorama** puis sélectionner le parcours “À la décourverte de l’histoire de Lézardrieux” une fois à proximité du village : Sur Androïd : [[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altshift.biodivGo&hl=fr](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altshift.biodivGo&hl=fr)](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altshift.biodivGo&hl=fr) Sur Iphone : [[https://apps.apple.com/fr/app/biodivgo/id1374897042](https://apps.apple.com/fr/app/biodivgo/id1374897042)](https://apps.apple.com/fr/app/biodivgo/id1374897042) Attention, il faudra autoriser l’application à accéder à votre localisation.

Si vous optez pour la version papier, pensez à vous équiper d’un crayon. Pour la version numérique, merci de télécharger l’application Explorama avant de venir.

Mairie de Lézardrieux 23 place du centre, 22740, Lézardrieux Lézardrieux Côtes-d’Armor



