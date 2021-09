Montargis Office de Tourisme de l'AME Montargis Parcours ludique des lieux historique et culturels de Montargis Office de Tourisme de l’AME Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Parcours ludique des lieux historique et culturels de Montargis Office de Tourisme de l’AME, 18 septembre 2021, Montargis. Parcours ludique des lieux historique et culturels de Montargis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Office de Tourisme de l’AME

Avec un flyer du circuit disponible à l’Office de Tourisme, explorez “la Venise du Gâtinais” et partez à la rechercher d’indices sur les sites, monuments, quartiers et jardins de la ville grâce à ce jeu découverte d’une durée de 2h. Dans le cadre des journées du Patrimoine, rencontre sur votre parcours à des points stratégiques, les vénitiens de l’association “Vénissime du Gâtainais” !

Voir https://www.tourisme-montargis.fr

Parcours ludique des lieux historique et culturels de Montargis Office de Tourisme de l’AME 35 Rue Renée de France, Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Montargis Autres Lieu Office de Tourisme de l'AME Adresse 35 Rue Renée de France, Montargis Ville Montargis lieuville Office de Tourisme de l'AME Montargis