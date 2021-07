Orléans Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy Loiret, Orléans Parcours ludique de l’exposition « Pionnières (1871-1914) » parents/enfants Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Parcours ludique de l’exposition « Pionnières (1871-1914) » parents/enfants Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Orléans. Parcours ludique de l’exposition « Pionnières (1871-1914) » parents/enfants

Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy, le samedi 18 septembre à 10:00 Entrée libre

Découvrez à travers des articles de presse, des affiches et des objets originaux, ces femmes dont les luttes et les exploits commencent à tracer une route vers la liberté pour la cause féminine. Hôtel Euverte-Hatte – Centre Charles-Péguy 11 rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy Adresse 11 rue du Tabour 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Hôtel Euverte-Hatte - Centre Charles-Péguy Orléans