Parcours ludique au Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d’Ascq, samedi 18 mai 2024.

Parcours ludique au Mémorial Ascq 1944 A l’occasion de la Nuit des musées, le Mémorial Ascq 1944 vous propose un parcours ludique pour permettre aux jeunes de mieux comprendre le Massacre d’Ascq. Le 18 mai à 20h15 et 22h15. Samedi 18 mai, 20h15, 22h15 Mémorial Ascq 1944 Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:15:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T22:15:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit des musées, le Mémorial Ascq 1944 vous propose une visite sous forme de jeu en équipe pour expliquer aux plus jeunes le Massacre d’Ascq et le contexte dans lequel il s’est déroulé. Le 18 mai à 20h15 et 22h15.

Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://www.villeneuvedascq.fr/memorialascq1944 https://www.facebook.com/memorialascq1944/