Parcours littéraire Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 10 mars 2024.

Le dimanche 10 mars 2024

de 11h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

Dans la limite des places disponibles sur la billetterie en ligne du Mémorial de la Shoah.

Autour du Mémorial de la Shoah puis au sein de l’exposition permanente, le parcours permet de cheminer à travers les plus belles pages de Joseph Kessel, Robert Badinter, Hélène Berr, Patrick Modiano ou encore Primo Levi.

Pendant et après la Shoah, en France comme partout en Europe, nombreux furent ceux qui prirent la plume pour raconter l’indicible. Du témoignage au récit fictionnel, de l’autobiographie au théâtre, du journal à la poésie, la puissance du verbe invite à interroger et à comprendre l’Histoire. Pourquoi écrire ? Quand écrire et sous quelle forme ?

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris

Contact : +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-litteraire

© Florence Brochoire