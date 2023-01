Parcours littéraire avec Julie Estève Théâtre de L’étoile du nord Paris Catégories d’Évènement: île de France

Parcours littéraire avec Julie Estève Théâtre de L’étoile du nord, 4 février 2023, Paris. Le samedi 04 février 2023

de 19h00 à 21h30

. payant Tarif unique : 6 € Dans le cadre de sa résidence d’auteur à L’étoile du nord, Julie Estève est invitée à organiser une table ronde avec des écrivains qui ont, d’une façon ou d’une autre, réfléchi sur le thème abordé. JULIE ESTÈVE * Autrice en résidence longue

PARCOURS LITTÉRAIRE #2 : « PEUT-ON TOUT ÉCRIRE ? » Invité·e·s : Agnès Vannouvong, Christophe Perruchas, Nicolas Houguet

Animé par Charlotte Milandri Le collectif sera au cœur de la deuxième rencontre au théâtre : une table ronde d’écrivains sous la coupe de Charlotte Milandri. Avec Agnès Vannouvong, Christophe Perruchas et Nicolas Houguet nous parlerons d’écritures radicales. La littérature a-t-elle vocation à déranger ? Peut-on tout écrire ? Comment et pourquoi écrire la violence, la folie, la mort, le corps empêché, ou même l’amour. Le rôle de la littérature n’est-elle pas d’exploser les tabous, de dire l’impossible, l’impensable, et tenter de regarder tout cela en face. La littérature comme expérience. – Julie Estève → Julie Estève Presque le silence Ed. Stock – 2022

→ Agnès Vannouvong C’est quoi ton genre ? Ed. L’aube – 2021

→ Christophe Perruchas Revenir fils Ed. du Rouergue – 2021

→ Qui sommes-nous ? L'étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l'expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L'équipe du théâtre s'engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu'à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l'aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.

© Philippe Matsas Portrait de Julie Estève par Philippe Matsas

