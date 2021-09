Saint-Paul Médiathèque Michel Adélaïde La Réunion, Saint-Paul Parcours libre Français/Anglais/Allemand : Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles-les-Bains et de la Saline-les-Bains Médiathèque Michel Adélaïde Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Paul

Parcours libre Français/Anglais/Allemand : Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles-les-Bains et de la Saline-les-Bains Médiathèque Michel Adélaïde, 18 septembre 2021, Saint-Paul. Parcours libre Français/Anglais/Allemand : Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles-les-Bains et de la Saline-les-Bains

Médiathèque Michel Adélaïde, le samedi 18 septembre à 09:00

Vous pourrez ainsi partir à la rencontre de ces arbres, pour découvrir leurs histoires et leurs usages. Une balade conviviale au grand air pour le plaisir des sens, qui illustre les nombreux bienfaits des arbres en ville.

Entrée libre et gratuite.

Venez à la médiathèque Michel Adélaïde pour récupérer votre brochure en français, anglais ou encore allemand. Médiathèque Michel Adélaïde Rue du Saint-Laurent, 97434 Saint-Paul Saint-Gilles-Les-Bains La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Paul Autres Lieu Médiathèque Michel Adélaïde Adresse Rue du Saint-Laurent, 97434 Ville Saint-Paul lieuville Médiathèque Michel Adélaïde Saint-Paul