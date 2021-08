Erquy Château de Bienassis Côtes-d'Armor, Erquy Parcours libre / Château et parc de Bienassis Château de Bienassis Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Bienassis

Les 18 et 19 septembre venez visiter librement le château de Bienassis ou flanez dans les jardins : jardin à la française et potager. La promenade le long des douves sera aussi ouverte à cette occasion.

Tarif unique de 3 € au delà de 18 ans.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, parcours libre de visite intérieur et extérieur . Chaque après-midi sur réservation à 14h30 et 16h, balade découverte des arbres proposée. Château de Bienassis Château de Bienassis, 22430, Erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

