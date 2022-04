Parcours « Le numérique à l’œuvre. Vivez des expériences immersives au musée ! » Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ce parcours au sein des collections se propose d'explorer les possibilités offertes par les technologies numériques pour nous aider à comprendre les œuvres d'art présentées dans les musées. C'est l'occasion de redonner vie à 18 œuvres (ou ensembles), remises en contexte grâce à une variété de systèmes mêlant immersion virtuelle, réalité augmentée et hologrammes. Les sculptures et les éléments d'architecture, provenant pour la plupart de la cathédrale, sont ainsi visualisés pour la première fois dans leur environnement d'origine. Restitution des pièces endommagées, reconstitution d'éléments architecturaux disparus sont suggérées grâce à la réalité augmentée. Quant aux peintures, l'imagerie scientifique permet d'explorer leur matérialité, d'identifier leurs sources ou de mieux comprendre leur signification. Un parcours immersif qui ne devrait pas vous laisser de pierre !

