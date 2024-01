Parcours Le Corbusier au sud de Paris, jeudi 8 février 2024.

.Public adolescents adultes. payant

Tarif par personne 17 €

Visite autour des oeuvres de Le Corbusier du quartier BNF jusqu’à la Cité Universitaire internationale.

Le Corbusier se distingue des autres grands architectes modernes du 20e siècle, non par son avant-gardisme ou sa rigueur, mais par sa volonté d’appliquer ses théories sur l’architecture au profit du plus grand nombre comme des classes les plus populaires.

Le parcours propose de passer en revue 5 de ses réalisations situées dans l’est parisien, entre le 13e et le 14e arrondissement.

Le parcours prévoit une déambulation dans le quartier de la BNF et une déambulation dans le quartier de la Cité Universitaire.

Une visite d’un appartement témoin à la Fondation suisse de la Cité Universitaire est également prévue. Le tour se terminera avec la première construction de Le Corbusier à Paris.

IMPORTANT :

Le prix ci-dessus comprend uniquement la visite guidée de l’ensemble du parcours.

Un droit d’entrée de 2€ vous sera demandé pour pénétrer dans la Fondation Suisse de la Cité Universitaire (non compris dans le prix de la visite guidée). Prévoir la monnaie.

Ce parcours itinérant prévoit un court déplacement en tramway entre la station Porte d’Ivry et la station Cité Universitaire . Prévoir un titre de transport !

Le point de RDV précis de départ de la balade vous sera communiqué après confirmation de votre réservation.

La visite se déroule dans les quartiers de la BNF jusqu’à la Cité Universitaire internationale.

