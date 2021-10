Caen Caen Caen, Calvados Parcours | La Presqu’île en balade Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Parcours | La Presqu’île en balade Caen, 2 novembre 2021, Caen. Parcours | La Presqu’île en balade Le Pavillon 10 Quai François Mitterand Caen

2021-11-02 12:30:00 12:30:00 – 2021-11-02 14:00:00 14:00:00 Le Pavillon 10 Quai François Mitterand

Caen Calvados Le Pavillon propose un parcours-balade sonore sur la Presqu’île.

Ouvrez grand les yeux, la Presqu’île se transforme. Du plus visible : les bâtiments qui se construisent, se peuplent ou ceux qui ont toujours été là ; au moins visible : la vie qui se cache aux détours de cet espace aux mille surprises. Baladons-nous, laissons-nous porter par ce bout de territoire entre deux eaux, entre deux histoires. De 7 à 99 ansTarifs : 3€ (adhérent 2021 au Pavillon) / 5€Sur inscriptionRenseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

© Virginie Meigné Le Pavillon propose un parcours-balade sonore sur la Presqu’île. Ouvrez grand les yeux, la Presqu’île se transforme. Du plus visible : les bâtiments qui se construisent, se peuplent ou ceux qui ont toujours été là ; au moins visible : la… inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 https://www.lepavillon-caen.com/ Le Pavillon propose un parcours-balade sonore sur la Presqu’île.

Ouvrez grand les yeux, la Presqu’île se transforme. Du plus visible : les bâtiments qui se construisent, se peuplent ou ceux qui ont toujours été là ; au moins visible : la vie qui se cache aux détours de cet espace aux mille surprises. Baladons-nous, laissons-nous porter par ce bout de territoire entre deux eaux, entre deux histoires. De 7 à 99 ansTarifs : 3€ (adhérent 2021 au Pavillon) / 5€Sur inscriptionRenseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

© Virginie Meigné Le Pavillon 10 Quai François Mitterand Caen

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Le Pavillon 10 Quai François Mitterand Ville Caen lieuville Le Pavillon 10 Quai François Mitterand Caen