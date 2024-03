Parcours : La présence des Judéo-Espagnols dans le 11e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris, dimanche 24 mars 2024.

Parcours : La présence des Judéo-Espagnols dans le 11e arrondissement de Paris Rendez-vous au pied de la colonne de Juillet, place de la Bastille, 11e arr ! Dimanche 24 mars, 11h00 Mémorial de la Shoah

Commencée à la fin du XIXe siècle, cette immigration d’Europe balkanique trouve sa place dans le quartier Popincourt. De la rue Sedaine à la place Voltaire, en passant par la synagogue de la rue de la Roquette, rues, commerces et cafés reprennent vie sous la plume d’Ariane Bois dans Le Monde d’Hannah qui dépeint l’histoire de sa mère, juive turque. Le parcours s’accompagne d’extraits du livre et permet de retracer l’histoire des Judéo-Espagnols, de leur installation au temps, plus sombre, des persécutions de l’Occupation.

Pour y participer, veuillez contacter cette adresse mail : reservation@memorialdelashoah.org

