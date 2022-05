Parcours-jeu sensoriel dans l’exposition Dualités Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Catégories d’évènement: Doubs

Montbéliard

Parcours-jeu sensoriel dans l’exposition Dualités Musée du Château des ducs de Wurtemberg, 14 mai 2022, Montbéliard. Parcours-jeu sensoriel dans l’exposition Dualités

le samedi 14 mai à Musée du Château des ducs de Wurtemberg

Un coup de dés et vous voilà lancés ! Saurez-vous associer sons, matières et senteurs aux œuvres ? Dans ce parcours-jeu, laissez vos sens et votre imagination vous guider pour pénétrer ici ou là les mystères d’un paysage, d’une toile abstraite ou d’une scène mythologique.

Inscription sur place, le jour même

Parcours-jeu sensoriel, pour découvrir en famille l’exposition Musée du Château des ducs de Wurtemberg Cour du château 25200 Montbéliard Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:15:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:15:00;2022-05-14T21:45:00 2022-05-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Musée du Château des ducs de Wurtemberg Adresse Cour du château 25200 Montbéliard Ville Montbéliard lieuville Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Departement Doubs

Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard/

Parcours-jeu sensoriel dans l’exposition Dualités Musée du Château des ducs de Wurtemberg 2022-05-14 was last modified: by Parcours-jeu sensoriel dans l’exposition Dualités Musée du Château des ducs de Wurtemberg Musée du Château des ducs de Wurtemberg 14 mai 2022 Montbéliard Musée du Château des ducs de Wurtemberg Montbéliard

Montbéliard Doubs