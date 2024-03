Parcours jeu Maréchal, ôte-toi de là ! Écuries du Château Thouars, mardi 23 avril 2024.

Élèves et enseignants s’engagent pour résister à l’occupant et au régime de Vichy. Découvre de façon ludique et interactive les actions qu’ils ont menées pour participer à la libération du pays.

Le billet pour le parcours-jeu offre l’accès à l’exposition permanente du Centre Régional Résistance & Liberté .

Exposition visible du 6 février au 29 septembre du mardi au vendredi ainsi que les dimanche de 14h30 à 18h. Fermé les jours fériés.

Pour les groupes de plus de 10 personnes, tous les jours de 9h à 18h sur réservation. 6 6 EUR.

Début : 2024-04-23 15:00:00

fin : 2024-04-23

Écuries du Château Rond Point du 19 mars 1962

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine info@crrl.fr

