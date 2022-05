Parcours jeu dans le parc du Château de Buzet, 10 août 2022, .

Parcours jeu dans le parc du Château de Buzet

2022-08-10 – 2022-08-10

Mettez-vous dans la peau des Grands Maîtres du Château de Buzet et partez à la découverte de son histoire et ses secrets. Munis de cartes, boussoles et outils, vous cheminerez dans le parc à la recherche de précieux indices pour résoudre des énigmes.

Enfants à partir de 6 ans.

