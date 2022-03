Parcours-jeu à la découverte du parc du château de Buzet Parc du château de Buzet Buzet-sur-Baïse Catégories d’évènement: Buzet-sur-Baïse

Lot-et-Garonne

Parcours-jeu à la découverte du parc du château de Buzet Parc du château de Buzet, 4 juin 2022, Buzet-sur-Baïse. Parcours-jeu à la découverte du parc du château de Buzet

Parc du château de Buzet, le samedi 4 juin à 10:00

Partez à la découverte du patrimoine culturel, bâti et naturel du parc du château de Buzet ! Petits et grands, participez à ce parcours-jeu. A l’aide de cartes et de boussoles, vous cheminerez dans le parc pour trouver des indices et résoudre des énigmes. Au programme : jeux d’observation, construction, jeux de logique, une façon originale de découvrir les patrimoines de ce site, à l’histoire millénaire.

5€ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Sur inscription. 30 places

Partez à la découverte des patrimoines du parc grâce à ce parcours-jeu Parc du château de Buzet Au Château, 47160 Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Buzet-sur-Baïse, Lot-et-Garonne Autres Lieu Parc du château de Buzet Adresse Au Château, 47160 Ville Buzet-sur-Baïse lieuville Parc du château de Buzet Buzet-sur-Baïse Departement Lot-et-Garonne

Parc du château de Buzet Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buzet-sur-baise/

Parcours-jeu à la découverte du parc du château de Buzet Parc du château de Buzet 2022-06-04 was last modified: by Parcours-jeu à la découverte du parc du château de Buzet Parc du château de Buzet Parc du château de Buzet 4 juin 2022 Buzet-sur-Baïse Parc du château de Buzet Buzet-sur-Baïse

Buzet-sur-Baïse Lot-et-Garonne