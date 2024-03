Parcours internationaux Bureaux CNCCEF Avon, mercredi 20 mars 2024.

Parcours internationaux Parcours internationaux : une série de témoignages de dirigeants français dans le secteur touristique, qui sont aussi Conseillers du Commerce Extérieur Mercredi 20 mars, 17h00 Bureaux CNCCEF

Parcours internationaux

Les savoir-faire français en matière de tourisme sont reconnus internationalement. Pour le prouver, le Groupe d’Expertises du réseau des Conseillers du Commerce Extérieur vous invite à une série de témoignages et d’échanges avec des dirigeants basés à l’étranger, ou ayant eu une expérience à l’étranger.

Etape du jour en France, avec Vanessa HEYDORFF, Directrice Générale de Booking en France.

Vanessa a eu une carrière très complète de management et de direction générale dans le secteur du tourisme. ( Directrice des Ventes Europcar, Vice President Business travel chez Accor Hotels, et DG chez Booking.com) ainsi qu’une expérience entrepreneuriale.

Vanessa prend régulièrement la parole sur les sujets liés aux inégalités hommes-femmes et à la mixité en entreprise, notamment technologique, des valeurs qu’elle défend au quotidien.

Bureaux CNCCEF 22 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris

