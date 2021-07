Toulouse Théâtre Jules Julien Haute-Garonne, Toulouse Parcours interactif dont vous êtes le héros Théâtre Jules Julien Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Compagnie la buse** Interaction avec le public, choix multiples, histoires dans lesquelles le public joue un rôle et peut influencer ce qui se déroule à la manière des jeux vidéos, des « livres dont vous êtes le héros », des escape game : vous devrez choisir le chemin que prendra votre histoire. ### Infos Pratiques : * Jeudi 26 août à 14h aux annexes 3 * Durée : 20 mn * À partir de 10 ans

Gratuit

