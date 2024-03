Parcours inspirant : Métiers institutionnels du Tourisme avec l’OTI du Sud Piscine du Baril / Baril Les Bains – Saint-Philippe Saint-Philippe, mercredi 20 mars 2024.

Parcours inspirant : Métiers institutionnels du Tourisme avec l’OTI du Sud Coup de projecteur sur les métiers institutionnels du tourisme et particulièrement en Office de Tourisme avec l’OTI du Sud le mercredi 20 Mars 2024. Mercredi 20 mars, 09h00 Piscine du Baril / Baril Les Bains – Saint-Philippe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T06:00:00+01:00 – 2024-03-20T09:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T06:00:00+01:00 – 2024-03-20T09:00:00+01:00

Notre action : sillonner le territoire réunionnais pour faire rayonner les métiers connus et moins connus du secteur institutionnel touristique. Chaque jour, notre bus s’installera sur un territoire et donnera rendez-vous à des établissements scolaires et à des étudiants. Portée par les offices de tourisme, l’Île de la Réunion Tourisme (IRT) et la Fédération Réunionnaise de Tourisme (FRT) , cette action a pour but de faire découvrir la diversité des métiers et des parcours professionnels possibles au sein de nos différents organismes et principalement en office de tourisme.

Au programme : des ateliers ludiques et interactifs mêlant connaissance de territoire et valorisation des métiers & des parcours professionnels, des échanges possibles avec des professionnels du tourisme passionnés et passionnants…

Ne ratez pas le rendez-vous avec l’OTI du Sud, le mercredi 20 Mars 2024.

En route, embarquez, plongez dans l’univers des organismes de gestion de destinations ( OGD)

Piscine du Baril / Baril Les Bains – Saint-Philippe Saint-Philippe 97442, La Réunion Saint-Philippe 97442 La Réunion [{« type »: « link », « value »: « https://frt.re/formulaire-inscription-smt-2024/ »}]

Organisme de tourisme offices de tourisme